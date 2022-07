Oud-teamchef politie Haarlemmermeer vervolgd voor verkrachting collega

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland vervolgt een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer. Paulo de C. N. wordt beschuldigd van verkrachting van een destijds 39-jarige hoofdagente uit zijn team. Dat heeft een woordvoerder van het OM laten weten naar aanleiding van berichtgeving door NRC.

Volgens justitie is bewezen dat de teamchef zijn collega heeft gedwongen tot seks. Nadat het slachtoffer het ongewenste seksueel gedrag had gemeld, startte een onderzoek. Daarbij werd haar privételefoon uitgelezen en bleek ze informatie over haar aanklacht aan NRC te hebben gegeven. Zo had ze de krant Whatsapp-berichten waarin haar toenmalig leidinggevende seks voorstelt, laten lezen.

De politie Noord-Holland ontsloeg haar vervolgens voor schending van de geheimhoudingsplicht. Volgens de agente vond ze binnen de organisatie geen gehoor voor haar klacht. Toch gaf de Haagse rechtbank haar in oktober 2021 geen gelijk. De rechter oordeelde dat ze niet naar de pers had hoeven stappen, omdat ze intern al met een vertrouwenspersoon sprak.

In het Haagse vonnis staat dat "door het delen van vertrouwelijke politie-informatie" het imago van de organisatie fors is geschaad.

Financiële regeling

Voordat de hoofdagente in Haarlemmermeer werkte, was ze werkzaam in Den Haag. Ze werd daar volgens NRC door collega's weggepest, omdat ze als klokkenluider had verteld dat collega's zich schuldig maakten aan racisme in hun appgroep 'Marokkanenverdelgers'. In het voorjaar van 2019 verliet ze politiebureau Hoefkade in Den Haag en werd overgeplaatst naar Haarlemmermeer waar ze een half jaar later zou zijn verkracht.

De voormalige teamleider trof destijds een financiële regeling met de politie en vertrok. Volgens NRC heeft hij nu "alle vertrouwen in een goede afloop" van zijn strafzaak. De datum van het proces is nog onbekend.