Hadj van start in Mekka, maar nog niet zo groots als voorheen

Er mogen dit jaar een miljoen mensen deelnemen aan de hadj. Dat is een stuk minder dan in 2019, toen 2,6 miljoen mensen naar Mekka afreisden. Tijdens de coronajaren mochten slechts een paar duizend gelovigen alleen uit Saudi-Arabië zelf de pelgrimstocht maken.

Vele duizenden reizigers arriveren vandaag in Mekka voor de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims. In stad in Saudi-Arabië die voor hen heilig is, zijn voor het eerst in twee jaar weer moslims uit het buitenland welkom, maar er worden strenge eisen gesteld.

De hadj is een belangrijke traditie binnen de islam. Iedere moslim die gezond genoeg is en het kan betalen, moet de bedevaart eens in zijn of haar leven voltooien. Reizigers bereiden zich vaak maanden voor op de tocht.

De reizigers die dit jaar komen, moeten tussen 18 en 65 jaar oud zijn en mogen geen chronische aandoeningen hebben. Ook moeten ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Veel Nederlandse moslims vallen buiten de boot. De overheid van Saudi-Arabië maakte in juni bekend dat de reis dit jaar alleen via een officieel overheidsplatform geboekt kan worden. Potentiële deelnemers moeten via dat systeem worden ingeloot. Reizen die al geboekt waren via gespecialiseerde Nederlandse reisbureaus gingen niet door.

Beter en veiliger

De invoering van het nieuwe overheidssysteem voor de hadj is onderdeel van nieuw beleid van de Saudische kroonprins. Mohammed bin Salman wil de pelgrimstocht naar Mekka beter reguleren en veiliger maken. In het verleden kwamen in de mensenmassa door paniek en verdrukking duizenden pelgrims om het leven.

De afgelopen jaren heeft de overheid daarom miljarden uitgegeven aan extra beveiliging, maar de maatregelen hebben ook tot doel om de capaciteit van de hadj te vergroten, en van de oemrah (de kleinere, vrijwillige bedevaart die het hele jaar door gemaakt kan worden).

Het aantal pelgrims moet vanaf 2030 oplopen naar 30 miljoen per jaar. "Ze willen controle hebben, maar ook zelf winst maken", zei Said El Amraoui, woordvoerder voor de brancheorganisatie Hadj Info vorige maand in het NOS Radio 1 Journaal. Met transport, verblijf, toeslagen en andere uitgaven van reizigers in Mekka kan jaarlijks zeker 13 miljard dollar worden verdiend, berekende de Saudische overheid.