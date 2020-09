Petitie voor bescherming Nobelprijswinnaar Mukwege 10.000 keer getekend

Een petitie om Nobelprijswinnaar Denis Mukwege te beschermen is ruim 12.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers willen dat de Nederlandse regering zich inzet voor de activist en gynaecoloog in Congo, die met de dood wordt bedreigd.

De Congolese dokter heeft duizenden verkrachte vrouwen en slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld geholpen en kreeg daarvoor in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij wordt al jaren beschermd door VN-troepen; in 2012 overleefde hij een aanslag op zijn leven. Maar vanwege de coronacrisis is de VN-hulp ingetrokken.

Daarom zijn de Stichting Vluchteling en de Mukwege Foundation donderdag een petitie begonnen. De twee organisaties willen dat Nederland al het mogelijke doet om Mukwege te laten beschermen. Eerder deze week zei de PvdA dat de regering zich sterk moet maken voor de hervatting van de VN-steun aan de gynaecoloog.

Bedreigers onbekend

Vorige week riep de VN-mensenrechtencommissie op tot een onderzoek naar de doodsbedreigingen. Het orgaan erkent dat het leven van de activist in gevaar is. Onduidelijk is nog wie er achter de bedreigingen zit. Zijn openlijke veroordeling van mensenrechtenschendingen in Congo hebben er waarschijnlijk mee te maken.

Nieuwsuur interviewde Mukwege in 2018 over zijn werk: