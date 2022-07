Huisartsendemonstratie op het Malieveld: 'Wij zijn een spoedgeval'

Een afspraak plannen met een huisarts kon vandaag wat lastig zijn, want duizenden huisartsen en hun medewerkers stonden te demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De afgelopen jaren hebben `die steeds meer taken op hun bordje gekregen en dat maakt het onwerkbaar, zeggen ze.

Soms zijn het zo veel extra taken, dat huisartsen besluiten met hun werk te stoppen. Esma Koksal (28) werkt als doktersassistent in een praktijk in Zaandam. Ze heeft op het Malieveld een spandoek in haar hand met in zwarte letters daarop: De zorg is lastig en zwaar, tijd voor een positief gebaar.

In de acht jaar die Koksal in de praktijk werkt, merkte ze elk jaar dat de druk toenam. Gevoelsmatig is die verdubbeld, zegt ze: "Er is minder tijd voor patiënten en dat merken ze. Steeds vaker krijgen we te maken met agressie als we niet meteen kunnen helpen."