Vertrouwen in huizenmarkt daalt: 'Sentiment heeft effect op de prijzen'

Het zijn onzekere tijden op de huizenmarkt. De hypotheekrente is in een half jaar tijd verdrievoudigd en dit leidt tot nervositeit bij kopers en verkopers, blijkt ook uit de nieuwste marktindicator van Vereniging Eigen Huis. Met een waarde van 87 in de maand juni is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt op het laagste punt sinds 2014 beland. "Mensen worden terughoudender om nu een hypotheek af te sluiten", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Dat is logisch gezien de economische omstandigheden." Twee keer nadenken De stijgende hypotheekrente heeft een groot effect op de kosten van een nieuw huis. "Als je een halfjaar geleden een huis had gekocht met netto maandlasten van 1000 euro per maand, dan zou je nu door de gestegen rente voor hetzelfde huis zo'n 1200-1250 euro netto per maand kwijt zijn", zegt Nic Vrieselaar, woningmarkteconoom bij de Rabobank. "En als je dan ook nog bedenkt dat de energieprijzen enorm oplopen, kan ik me wel voorstellen dat huizenkopers twee keer nadenken voordat ze een huis kopen." Een extra obstakel voor huizenkopers: het bedrag dat ze maximaal kunnen lenen neemt af door de stijgende hypotheekrente. Vrieselaar: "Als je met je partner ongeveer twee keer modaal verdient, kon je daar aan begin van het jaar zo'n 420.000 euro voor lenen. Nu is dat nog maar zo'n 375.000 euro. Dat verschil van 45.000 euro kan je nu dus niet meer bieden op een huis."

De Utrechtse Makelaar Mohamed Ibrahimi merkt de toenemende onzekerheid bij kopers. "Een koper moet nu opereren in een tijd waarin rentes stijgen, de inflatie hoog is en een oorlog gaande is. Deze onzekerheid bij kopers veroorzaakt zenuwen bij verkopers. Verkopers kiezen er eerder voor om hun woning te koop te zetten en de biedingen worden lager." De cijfers bevestigen dat beeld. Uit gegevens van huizenwebsite Funda blijkt dat het woningaanbod flink is toegenomen: in mei werden er 40 procent meer woningen aangemeld op de site dan in mei vorig. Het aantal bezichtigingen nam in dezelfde maand juist af met 32 procent. "Voorheen zette je een woning op Funda en dan stond je telefoon roodgloeiend en had je tien kijkers. Dat is nu zeker gehalveerd", zegt makelaar Anita Leestemaker uit Hellendoorn. "Daar komt vaak nog wel een koper uit voort, maar het overbieden is wel echt voorbij. De spanning is er een beetje af. Dat is denk ik ook wel gezond." Het (voorzichtig) afkoelen van de woningmarkt is ook terug te zien in cijfers die hypotheekadviseur De Hypotheker vandaag publiceert. Het gemiddelde hypotheekbedrag daalde in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst sinds drie jaar: van 326.000 naar 322.000 euro ten opzichte van vorig jaar.