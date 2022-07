Wereldkampioene Balsamo verschalkt Vos in eerste rit Giro d'Italia Donne

De Italiaanse Elisa Balsamo (Trek) heeft op Sardinië de eerste rit in de Giro d'Italia Donne gewonnen. De Italiaanse bleef in de sprint Marianne Vos (Jumbo) nipt voor en nam de roze leiderstrui over van Kristen Faulkner, die donderdag de proloog had gewonnen.

Het peloton kreeg op hun 106 kilometer lange weg van Villasimius naar Tortoli weinig obstakels van betekenis voorgeschoteld. En de paar vluchtpogingen in de finale hadden niet al te veel om het lijf.

En dus werd er gesprint om de zege. Vos ging als eerste aan en verraste daarmee Chiara Consonni. Wereldkampioene Balsamo, die als derde was geëindigd in de proloog, reageerde wel alert en zij ging er vlak voor de meet op en over. Charlotte Kool van DSM sprintte knap naar de derde plaats.

Vier seconden

In het algemeen klassement heeft Balsamo nu vier seconden voorsprong op Faulkner. De Australische Georgia Baxer staat derde op acht tellen. Vos neemt de vijfde plaats in, met twaalf seconden achterstand. Annemiek van Vleuten (zevende), Lucinda Brand (achtste) en kersvers Nederlands kampioene Riejanne Markus (negende) staan ook in de top-10.

Zaterdag wacht de rensters nog een etappe op Sardinië. Daarna volgt de oversteek naar het vasteland, waar de Ronde van Italië voor vrouwen maandag verdergaat en op zondag 10 juli in Padova finisht.