Turkije blokkeert websites van Duitse en Amerikaanse media

Turkije heeft de toegang tot alle websites van Deutsche Welle geblokkeerd. Daarnaast is ook de Turkstalige website van Voice of America niet langer bereikbaar.

De publieke omroepen van Duitsland en Amerika worden gestraft, omdat ze zich niet hebben gehouden aan nieuwe regels die de Turkse regering dit jaar heeft ingevoerd.

Mediabedrijven die Turkstalig nieuws brengen, ook al zijn het buitenlandse organisaties, moeten voortaan een licentie in Turkije aanvragen. Daarmee vallen ze direct onder toezicht van de Turkse autoriteit voor mediacontrole RTUK.

Gevolgen voor onafhankelijkheid

Beide nieuwsorganisaties weigerden die Turkse licentie aan te vragen uit bezorgdheid over de gevolgen voor hun onafhankelijkheid. "In Turkije zijn media die een licentie hebben verplicht om content te verwijderen als RTUK die onwenselijk vindt. Dat is onacceptabel voor een onafhankelijke nieuwsorganisatie," zegt Peter Limbourg, directeur van Deutsche Welle.

De blokkade van twee gerenommeerde buitenlandse nieuwsorganisaties wordt gezien als een nieuwe klap voor de persvrijheid in Turkije. Volgens mensenrechtenorganisaties groeit de repressie in het land in aanloop naar de verkiezingen die gepland staan voor juni volgend jaar

Turkstalige kanalen

Turkse media staan al langer onder scherpe controle van de staat. Bijna alle grote media zijn in handen van zakenmensen die banden hebben met de regering-Erdogan. Juist daarom begonnen media als Deutsche Welle en Voice of America Turkstalige kanalen. Ze willen tegenwicht bieden aan de pro-regeringsmedia.

Deutsche Welle heeft aangekondigd juridische stappen te nemen tegen de blokkade. Zowel Deutsche Welle als Voice of America heeft op zijn sociale mediakanalen informatie gedeeld over hoe hun Turkse publiek via een VPN-verbinding de websites toch nog kunnen bekijken.