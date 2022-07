Regen dwarsboomt eerste vrije training op Silverstone; geen tijd Verstappen

Regen heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië in duigen doen vallen. Slechts tien Formule 1-coureur slaagden erin een tijd neer te zetten op het circuit op Silverstone. Van hen was Valtteri Bottas in zijn Alfa Romeo de snelste, maar daar vallen dus geen conclusies aan te verbinden.

Gedurende de training werd het weliswaar droog en liet zelfs het zonnetje zich nog even zien, maar de meeste coureurs deden het rustig aan of lieten de beurt aan zich voorbijgaan, vooral toen na een halfuur opnieuw het hemelwater het asfalt teisterde.

Drie ronden Verstappen

Max Verstappen reed in totaal drie ronden, maar tot een tijd kwam hij niet. De leider in de WK-stand staat daardoor onderaan.

Om 17.00 uur volgt nog een tweede vrije training. Zaterdagmiddag is de kwalificatie voor de race van zondag.