Noodverordening in Harderwijk vanwege protest Nederland in Verzet

In de gemeente Harderwijk is vanaf 16.00 een noodverordening van kracht vanwege een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet. Die wil met een zogeheten Walk of Freedom door de Harderwijkse straten trekken.

De organisatie hield de afgelopen twee jaar verschillende protesten tegen de coronamaatregelen. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft in overleg met politie en justitie besloten dat de manifestatie mag doorgaan. De noodverordening geldt tot morgen 04.00 uur.

Rond het huis van stikstofminister Christianne van der Wal gold al een noodverordening. Haar huis staat in de gemeente Harderwijk. Boeren bezochten de woning al enkele malen en braken daar dinsdag door een politieafzetting.