KNGU benoemt Jeroen Jacobs als nieuwe bondscoach turnsters

Jeroen Jacobs is door turnbond KNGU aangesteld als nieuwe bondscoach van de vrouwen. De trainer uit Ridderkerk volgt daarmee formeel Gerben Wiersma op, die in maart 2021 opstapte nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Met de benoeming van Jacobs heeft de KNGU na vijftien maanden de vacature van vrouwencoach weer ingevuld. Nadat in de zomer van 2020 de eerste verhalen naar buiten kwamen over grensoverschrijdend gedrag in het vrouwenturnen, werd door de bond de stekker uit het vrouwenprogramma getrokken.

Ad interim-coaches in Tokio

Ook Wiersma werd schuldig bevonden, maar omdat hij volgens de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) al geruime tijd een pedagogische verandering in het vrouwenturnen had ingezet, kreeg hij geen straf opgelegd. Hij trad onlangs als bondscoach in dienst van de Duitse turnfederatie.

Wiersma's taken werden rond de Olympische Spelen van Tokio ad interim ingevuld door de Amerikaanse toptrainster Aimee Boorman en Bram van Bokhoven.

Oud-turner Jacobs is al sinds 2013 in dienst van de KNGU als trainer/coach van de mannen. Bij zijn club O & O Zwijndrecht begeleidde hij topturners als Anthony van Assche, Frank Rijken en Bart Deurloo.

Successen met Deurloo

Met laatstgenoemde bereikte de oefenmeester zijn grootste successen. Rekspecialist Deurloo behaalde brons tijdens de wereldkampioenschappen van 2017 in Montréal en nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen. Tijdens Rio 2016 werd hij vijftiende in de meerkamp. Op de Spelen van vorig jaar in Tokio werd hij zevende op rek.

Jacobs stond dit jaar aan de basis van de rentree van Eythora Thorsdottir. De meerkampster met vloer als specialisatie hervond bij de oefenmeester van O & O het plezier in het turnen, nadat ze noodgedwongen afscheid moest nemen van haar eigen trainer Patrick Kiens. Inmiddels traint Thorsdottir bij Jacobs' assistent Kevin den Uijl.