Jacobs nieuwe bondscoach turnsters: 'Ik voel me zeker geen puinruimer'

Jeroen Jacobs is door turnbond KNGU aangesteld als nieuwe bondscoach van de vrouwen. De trainer uit Ridderkerk volgt daarmee formeel Gerben Wiersma op, die in maart 2021 opstapte nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Met de benoeming van de 50-jarige Jacobs heeft de KNGU na vijftien maanden de vacature van vrouwencoach weer ingevuld. Nadat in de zomer van 2020 de eerste verhalen naar buiten kwamen over grensoverschrijdend gedrag in het vrouwenturnen, werd door de bond de stekker uit het vrouwenprogramma getrokken. Ad interim-coaches in Tokio Ook Wiersma werd schuldig bevonden, maar omdat hij volgens de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) al geruime tijd een pedagogische verandering in het vrouwenturnen had ingezet, kreeg hij geen straf opgelegd. Hij trad onlangs als bondscoach in dienst van de Duitse turnfederatie. Wiersma's taken werden rond de Olympische Spelen van Tokio ad interim ingevuld door de Amerikaanse toptrainster Aimee Boorman en Bram van Bokhoven. Dit jaar nam Daniël Knibbeler tijdelijk de honneurs waar.

Bart Deurloo tijdens de EK van vorig jaar - ANP

Oud-turner Jacobs, die als specialist op rekstok deelnam aan de WK van 1989 in Stuttgart, is al sinds 2013 in dienst van de KNGU als trainer/coach van de mannen. Bij zijn voormalige club O&O Zwijndrecht begeleidde hij topturners als Anthony van Assche, Frank Rijken en Bart Deurloo. Successen met Deurloo Met laatstgenoemde bereikte de oefenmeester zijn grootste successen. Rekspecialist Deurloo behaalde brons tijdens de WK van 2017 in Montréal en nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen. Tijdens Rio 2016 werd hij vijftiende op de meerkamp. Op de Spelen van vorig jaar in Tokio werd hij zevende op rek.

Jeroen Jacobs - Orange Pictures

Jacobs, die naast zijn nieuwe hoedanigheid ook actief blijft als coördinator in het Topsportcentrum Rotterdam, stond dit jaar aan de basis van de rentree van Eythora Thorsdottir. De meerkampster met vloer als specialisatie hervond bij hem het plezier in het turnen, nadat ze noodgedwongen afscheid had moeten nemen van haar eigen trainer Patrick Kiens. Inmiddels traint Thorsdottir bij Jacobs' assistent Kevin den Uijl. Coaches en atleten verbinden "Ik besef dat ik niet in een gespreid bedje terechtkom, maar ik voel me zeker geen puinruimer", zei Jacobs. "Mijn eerste taak wordt om coaches en atleten weer te verbinden. Ik zal naar de turnsters luisteren hoe zij de toekomst voor zich zien. En ik verwacht daarbij niet veel problemen." Lachend: "Maar dat is zoals ik er vanaf de buitenkant tegenaan kijk."

Jacobs werd begin mei benaderd door technisch directeur Jeroen van Leeuwen met de vraag of hij er heil in zag om met de nationale vrouwenselectie in zee te gaan. Na enige bedenktijd stemde hij in. "Twee zaken hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Ten eerste het vertrouwen in Jeroen van Leeuwen als technisch directeur. Het tweede was de wetenschap dat het mannenturnen met Dirk van Meldert voorlopig in goede handen is. Alle aspecten zijn aanwezig om er iets moois van te maken bij de vrouwen." Leuk en verfrissend Jacobs bekende dat het Thorsdottir was die hem eerder dit jaar de ogen voor het vrouwenturnen had geopend. "Onze samenwerking in Rotterdam was leuk en verfrissend. Zó kan het dus ook, merkte ik." Dat Thorsdottir momenteel met plezier bij de mannen traint, bracht de kersverse vrouwenbondscoach eveneens tot nieuwe inzichten. Een van Jacobs' plannen is om in de toekomst af te wijken van de strikte scheiding tussen het mannen- en vrouwenturnen.

Nieuwe vloerchoreografie en mannentechniek: Thorsdottir turnt weer steeds vaker met plezier - NOS