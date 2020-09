Schippers boekt eerste zege op 100 meter dit seizoen

Dafne Schippers heeft bij Continental Tour-wedstrijden in het Poolse Chorzów de 100 meter gewonnen. De Utrechtse, die met 10,81 seconden het Nederlands record bezit, kwam na 11,29 over de finish.

In een race zonder wereldtoppers liep Schippers haar eerste 100 meter van het seizoen. Na een matige start kwam ze op stoom, waarna ze de Poolse Ewa Swoboda en de Zwitserse Alja Del Ponte in de slotmeters passeerde.

Nadine Visser werd op de 100 meter horden verslagen door Elvira German en leed daarmee haar eerste nederlaag van het seizoen. Visser leek onbedreigd op de zege af te gaan, maar nadat ze de zevende horde had aangetikt, was de balans even zoek. Met 12,95 seconden gaf ze 0,08 toe op de Wit-Russische.