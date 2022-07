Sensationele opmars Van Rijthoven duurt voort; eenvoudig naar achtste finales Wimbledon

Waar Van Rijthoven woensdag de eerste Nederlandse man werd sinds Igor Sijsling in 2013 die zich plaatste voor de derde ronde in Londen, evenaarde hij vandaag de prestatie van Sjeng Schalken. De Limburger reikte in 2004 zelfs tot de kwartfinales, maar verloor daarin van latere finalist Andy Roddick.

Tennisser Tim van Rijthoven is op indrukwekkende wijze doorgedrongen tot de achtste finales van Wimbledon. De 25-jarige Brabander en nummer 104 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, 6-4, 6-3, 6-4.

Van Rijthoven won onlangs zeer verrassend het ATP-toernooi van Rosmalen nadat hij met een wildcard was toegelaten en kreeg door die prestatie ook een wildcard voor Wimbledon. Met zijn zege op Basilasjvili (ATP-26) is Van Rijthoven ook de eerste sinds Denis Kudla in 2015 die op een wildcard tot de laatste 16 reikt.

In de achtste finales treft Van Rijthoven titelverdediger Novak Djokovic of Miomir Kecmanovic. Beide Serviërs nemen het later vandaag tegen elkaar op. De eerstvolgende wedstrijd van Van Rijthoven is zondag, op de zogenoemde 'Middle Sunday'. Die dag gold traditioneel als vrije dag op Wimbledon, maar dat is vanaf dit jaar verleden tijd.

Wispelturige Georgiër

De opslag van grandslamdebutant Van Rijthoven was ook tegen de wispelturige Georgiër een sterk wapen. Hij sloeg 21 aces, won vijf games op love en gaf amper wat weg. Hij had in de eerste set aan een break in de negende game voldoende voor setwinst en hij liep in de tweede set snel uit naar 5-1.