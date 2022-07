Vanavond op tv: Huisartsen op het Malieveld • Zenuwen op de woningmarkt

Huisartsprotest tegen hoge werkdruk

Huisartsenorganisaties houden een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de vele extra taken die de artsen op hun bordje krijgen. Zijn er oplossingen om het beroep minder zwaar te maken en meer mensen voor het vak te interesseren? We kijken naar de verschillen tussen de (vaak oudere) huisartsen met een praktijk en de (vaak jongere) huisartsen die zelfstandig opereren.