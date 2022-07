Taabouni na Danilo en Wieffer derde zomeraanwinst voor Feyenoord

Feyenoord heeft na Danilo en Mats Wieffer de derde zomeraanwinst binnen. Mohamed Taabouni komt transfervrij over van AZ en tekent voor twee seizoenen in De Kuip met een optie voor nog een jaar.

De 20-jarige Haarlemmer, die zijn contract bij AZ kon verlengen maar daar vanaf zag, speelde afgelopen seizoen vooral zijn wedstrijden bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De rechtsbenige linksbuiten kwam drie keer in actie voor het eerste elftal van AZ.

Taabouni is al sinds zijn jeugd goed bevriend met Orkun Kökcü, met wie hij nu samen komt te spelen. "We kennen elkaar al heel lang, zijn opgegroeid in dezelfde wijk en hebben veel gevoetbald samen. Nu kijken of we hier op het veld bij Feyenoord nog steeds een match hebben", vertelt hij op de site van de club.