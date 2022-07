Verrassingsbezoek geheimzinnige hoogste Taliban-leider aan Kabul

De hoogste leider van de Taliban heeft zich voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan in het openbaar vertoond. Haibatullah Akhundzada sprak in Kabul op een besloten bijeenkomst van geestelijken.

Bij aankomst werd hij door hen toegejuicht. Akhundzada feliciteerde zijn publiek vervolgens met de overwinning op de westerse strijdkrachten en de regering afgelopen augustus. "Het succes van de Afghaanse jihad maakt niet alleen Afghanen trots, maar inspireert moslims over de hele wereld", zei hij volgens staatspersbureau Bakhtar.

Hij bad ook voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbeving in het oosten van het land, waarbij vorige week meer dan duizend doden.

Mysterieuze leider

Hardliner Akhundzada laat zich zelden zien buiten Kandahar, waar de oorsprong van de Taliban ligt. De enige officiële foto die van hem bekend is, werd in 2016 door de Taliban verspreid. In dat jaar werd hij de opperste leider van de orthodox-islamitische groep, nadat zijn voorganger door een Amerikaanse drone was gedood.