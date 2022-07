FIFA lanceert nieuwe buitenspeltechnologie op WK voetbal in Qatar

Bij het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar zal gebruik worden gemaakt van nieuwe buitenspeltechnologie. Wereldvoetbalbond FIFA heeft daartoe besloten na diverse tests met het semiautomatische systeem. Dankzij een sensor in de bal en speciale camera's in de stadions die zeer nauwkeurig registreren waar de spelers zich bevinden, kan worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel.

De nieuwe technologie is de afgelopen maanden getest bij onder meer het toernooi om de Arab Cup en het WK voor clubs. Naar aanleiding van de resultaten daarvan heeft de internationale spelregelcommissie IFAB een positief advies afgegeven, wat weer heeft geleid tot de zet van de noviteit tijdens het WK dat op 21 november in Qatar begint.