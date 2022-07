Succesvolle Zielhuis stopt als hoofdcoach Watersportverbond

Jaap Zielhuis stopt na zes jaar als hoofdcoach van het Watersportverbond. Hij wordt opgevolgd door Arnoud Hummel, die al bij de bond werkzaam was. Hummel heeft een contract getekend tot en met de Spelen van 2024 in Parijs. Zielhuis blijft werken voor het Watersportverbond in een nog te nader te bepalen rol.

De 55-jarige Zielhuis stond vanaf de Spelen in Rio in 2016 aan het roer. Onder zijn leiding werden diverse wereldtitels en Europese titels in de wacht gesleept. Bij de Spelen in Tokio was de Nederlandse zeilploeg goed voor één keer goud en tweemaal brons.

"Ik hoef niet weg bij het Watersportverbond en draag de Nederlandse zeilsport nog altijd een warm hart toe, maar het is wel weer tijd voor iets anders, liefst in de rol als coach", aldus Zielhuis.