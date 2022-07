Politie roept rellende boeren bij huis minister op zich te melden

De politie is op basis van al bestudeerde beelden op zoek naar elf mannen. Mogelijk worden er later nog meer verdachten aan de lijst toegevoegd. Op dit moment heeft de politie al onherkenbare foto's gepubliceerd waar betrokkenen zich wel zelf op zouden kunnen herkennen. De politie hoopt dat het zo niet nodig is herkenbare beelden te publiceren.

Voor maandag hebben boeren opnieuw acties aangekondigd. Van der Wal riep hen op geen rellen te veroorzaken. Ze zei ook dat niet alle boeren over één kam moeten worden geschoren. Ze benadrukte dat er boeren zijn die echt grenzen over gaan, maar dat er ook veel zijn die het gesprek willen voeren.

Van der Wal benadrukte dat er nuance moet komen in het debat over stikstof. Ze verzet zich tegen het beeld dat er een kaalslag op het platteland komt. "De doelen staan, maar ik bied ruimte in de manier waarop we die doelen gaan halen."

Bemiddelaar

Het kabinet gaat er dit weekend over nadenken hoe het vorm zal geven aan het idee om een bemiddelaar aan te wijzen die het gesprek tussen ministers en ongeruste boeren op gang moet brengen. Het plan voor zo'n 'onafhankelijk voorzitter' kwam gisteren uit de Tweede Kamer en premier Rutte is er positief over.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof noemde het vanochtend een goed idee om een soort gespreksleider te hebben. "Na deze roerige week is het best een mooi gebaar en een handreiking vanuit de politiek om alle partijen aan tafel te hebben."

Zij en haar collega Staghouwer overleggen dit weekend over de uitvoering van het plan en gaan dan ook nadenken over een eventuele naam.