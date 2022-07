Wat als een Rus de Tour de France wint? 'Over de oorlog hebben we het niet'

En toen gebeurde dit. Of Vlasov nog gevraagd kon worden naar het Russische conflict? Het antwoord van Bora's persman was duidelijk: "Nee... dank je wel."

Aan het slot van de persconferentie van Bora-hansgrohe werd de olifant in de kamer benoemd. Deelnemers aan het online vraaggesprek met de wielerploeg die vandaag in de Tour de France start, mochten via de chat vragen stellen aan Aleksander Vlasov, kopman van de Duitse formatie. En Rus.

'Don't mention the war': Vlasov praat niet over conflict in Oekraïne - NOS

Niet dat Vlasov zich helemaal niet heeft uitgesproken. Kort na de Russische inval in Oekraïne, op 3 maart, liet hij dit bericht achter op Instagram. "Ik, net als veel Russen, wil gewoon vrede. Ik ben geen politiek persoon en normale mensen zoals ik zijn niet gevraagd of wij een oorlog wilden. Het kwam voor mij als een schok en ik hoop dat het zo snel mogelijk eindigt."

Natuurlijk ligt de oorlog gevoelig bij de beste Russische wielrenner van dit moment. Zelf woont hij tegenwoordig met zijn vrouw en hond in Monte Carlo, maar zijn ouders en familie wonen nog altijd in Vyborg, een stadje op een steenworp afstand van de grens met Finland.

Vlasov brengt zijn vakanties nog gewoon door in Rusland. Hij groeide op in Vyborg, toevallig ook de stad die wielerkampioenen als Vjatsjeslav Ekimov en Jevgeni Berzin voortbracht. Bovendien zette Vlasov zijn eerste stappen als profrenner bij Gazprom-RusVelo, de ploeg die sinds de Russische invasie is verbannen door de UCI.

En dus maakte hij zich best zorgen of hij wel zou mogen deelnemen aan de Tour de France. "Mensen vragen ernaar, maar ik heb ook geen antwoord op de vraag wat de oplossing is", was Vlasov begin mei openhartig in gesprek met Wieler Revue. "Ik moet zeggen dat ik banger ben geworden dat ik de Tour moet missen door iets wat niet in mijn handen is. Russische tennissers mogen ook niet meedoen aan Wimbledon. Ik hoop niet dat dat ook mijn lot is."

Geleidelijk

Zijn weg naar de top ging geleidelijk. Als junior en belofte werd hij elk jaar een beetje beter. In 2018 won hij al de Baby Giro, de Ronde van Italië voor beloften. In de Ronde van de Toekomst werd hij vierde achter een ongenaakbare Tadej Pogacar, maar op slechts een handvol seconden van Thymen Arensman en Gino Mäder.

In het coronajaar 2020 beleefde hij zijn doorbraak met de derde plaats in de Ronde van Lombardije, zeges in de Mont Ventoux Dénivelé en de Giro dell' Emilia, en meerdere ereplaatsen. In de Vuelta, de eerste grote ronde die hij uitreed, werd hij elfde.