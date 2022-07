WK hockey voor vrouwen begint: Nederland en Spanje zijn samen gastheer

Van 1 tot en met 17 juli gaan de Oranje-hockeyvrouwen met vijftien andere landen strijden om de wereldtitel. Maar dit jaar steekt het WK iets anders in elkaar dan normaal.

Voor het eerst in de hockeygeschiedenis wordt het WK hockey voor vrouwen in twee landen gespeeld, namelijk in Spanje en in Nederland. Hoe zit dit precies? Wij beantwoorden vijf prangende vragen.

Waarom wordt het WK hockey voor vrouwen in twee landen gespeeld?

Alle landen die het toernooi wilden organiseren, dienden een 'bid' in bij de Internationale Hockey Federatie (FIH). Spanje had dit keer twee varianten ingediend. Een variant werd ondersteund door de Nederlandse hockeybond en had als vertrekpunt dat er zowel in Nederland als in Spanje wedstrijden gespeeld zouden worden.

Uiteindelijk vond de FIH de variant die wordt ondersteund door de Nederlandse hockeybond het beste. En dus is het voor het eerst in de geschiedenis dat het WK hockey voor vrouwen in twee landen gespeeld wordt.

Hoe zit het toernooi in elkaar?

De zestien teams die deelnemen aan het WK zijn in vier groepen van vier verdeeld. Twee groepen spelen in het Wagener Stadion in Amstelveen en de twee andere in het Spaanse Terrassa.

Het Wagener Stadion in Amstelveen heeft voor het WK hockey een metamorfose moeten ondergaan. Het groene kunstgras is vervangen door een blauwe mat.