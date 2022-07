Ook technisch is het lastig om meer gas in Groningen te winnen

Die zijn inmiddels echter verouderd en niet goed genoeg meer. Er zijn nieuwe compressoren nodig om het restant van het gas te kunnen winnen. Maar daar is niet meer in geïnvesteerd, vanwege de verlaging van de productie.

Voor het winnen van gas is het belangrijk dat er voldoende druk in het veld is om het gas naar boven te krijgen, zodat het makkelijk gewonnen kan worden. Maar door de decennialange winning is die druk op veel plekken veel lager geworden. Begin jaren negentig zijn daarom al compressoren in het gaswinningsgebied geplaatst.

Staatssecretaris Vijlbrief (gaswinning Groningen) ziet wel dat het commercieel aantrekkelijker is geworden voor bedrijven om die investering alsnog te doen. Dat zegt hij in de podcast Gronings gas gewonnen of verloren?

Niet alleen de veiligheid van Groningers is een belangrijke reden om niet op korte termijn meer gas uit het Groningenveld te winnen. Het is ook technisch lastig om er snel meer gas uit te halen. Er is vanwege de productiebeperking niet meer geïnvesteerd in methoden om het gas naar boven te halen.

Bij deze prijzen is gaswinning een erg lucratieve business en dan kan investeren in compressoren weer aantrekkelijk zijn.

Vijlbrief zegt daarover: "Er zat natuurlijk al een enorme daling in de winning omdat het veld uitgeput raakt, maar je moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Bij deze prijzen is gaswinning een erg lucratieve business en dan kan investeren in compressoren weer aantrekkelijk zijn. Dat is natuurlijk precies de reden dat er druk uit bepaalde partijen komt om dit wel te doen. Ik begrijp dat wel en dat mag ook. Maar ik ga het niet doen".

Gaswinningsbedrijf NAM heeft in het verleden wel een proef gedaan met een nieuwe compressor. Dat was ook succesvol, volgens NAM. Maar vanwege de dalende gasproductie uit het Groningenveld zijn de andere negentien clusters nooit voorzien van wat wordt genoemd de tweede fase compressie.

Stikstofinjectie

Een ander probleem bij verhoging van de gaswinning is dat de druk in het veld niet overal hetzelfde is. In 2018 opperde de Overleggroep Groningen 2.0 het idee om stikstof in het veld te injecteren om zo de druk in het veld op peil te houden. Bovendien zou op die manier het risico op aardbevingen kunnen verminderen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen is geen voorstander van die stikstofinjectie omdat die methode nog onvoldoende is onderzocht en omdat het een grote impact op het landschap heeft. Er moet evenveel stikstof in het veld worden gestopt als er aan gas uit wordt gehaald en daar zijn veel injectielocaties voor nodig.

NAM deed in 2013 al onderzoek naar stikstofinjectie

De NAM heeft wel al verkennend onderzoek gedaan in 2013 naar stikstofinjectie. Toen was de conclusie dat voor die methode ingrijpende maatregelen nodig zijn. Er moet dan een stroom vretende grote fabriek worden gebouwd waarmee stikstofgas uit de lucht wordt opgevangen. Voor het vervoer van het stikstof van de fabriek naar de injectielocaties is vervolgens een nieuw pijpleidingennetwerk nodig. Daarnaast moeten er nog een aantal injectielocaties met compressoren en injectieputten worden gebouwd.

Grote zorg is volgens NAM dat injecteren van stikstof juist kan leiden tot extra aardbevingen. Over de gehele wereld zijn er injectieprojecten die aardbevingen hebben veroorzaken.

"In de diepe ondergrond van het Groningen-gasveld zijn de vele in het reservoir aanwezige breuken al kritisch gespannen", zegt de NAM in een verklaring. "Er is daardoor geen garantie dat de aardbevingen zullen worden vermeden of zelfs niet verergeren."

Stand-by

De beperking van de gaswinning in Groningen en het afknijpen van het gasaanbod vanuit Rusland leidt ondertussen tot steeds grotere zorgen bij de grootverbruikers. Hun belangenorganisatie, VEMW, riep deze week haar leden op alles te doen om zich voor te bereiden op het scenario van tekorten en onderbrekingen in de voorzieningsketen.

Directeur Hans Grünfeld is blij dat het kabinet ook ziet dat er snel iets moet gebeuren. Een van de maatregelen is het stand-by houden van Groningen. In tegenstelling tot eerdere plannen worden voorlopig niet meer gaswinningsputten afgesloten in Groningen.