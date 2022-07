Opnieuw gynaecoloog die eigen zaad gebruikte om vrouwen zwanger te maken

Een Brabantse gynaecoloog heeft eind jaren 80 en begin jaren 90 zijn eigen sperma gebruikt om zeker drie kinderen te verwekken bij vrouwen met een kinderwens. Arts Henk Ruis zegt in de Volkskrant dat hij dat niet bewust deed. "Het was een totale verrassing."

Ruis (71) was behandelaar bij Stichting Geertgen uit Elsendorp, nu vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen. De krant schrijft dat zijn naam door de kliniek naar buiten is gebracht om mogelijke andere donorkinderen te helpen bij de zoektocht naar hun biologische vader.

De kinderen van wie bekend is dat Ruis de vader is, werden geboren tussen 1988 en 1992. De arts ontkent opzet en wijst in de Volkskrant op de "primitieve laboratoriumfaciliteit" van destijds, wat ertoe zou hebben geleid dat zijn zaad met donorzaad werd vermengd of verwisseld. Dat zijn sperma überhaupt in de kliniek aanwezig was, had volgens hem te maken met het testen van vriesapparatuur.

Nu vijf artsen bekend

Kliniek Nij Geertgen noemt het in een nieuwsbericht van enkele weken geleden in zijn algemeenheid onacceptabel wanneer een arts tegelijkertijd behandelaar én spermadonor is geweest, ook toen er nog anoniem kon worden gedoneerd. "Er bestond weliswaar geen regelgeving rondom donorconceptie, maar ook toen was het medisch-ethisch gezien onjuist om eigen zaad te gebruiken zonder de wensouders daarover te informeren en om toestemming te vragen."

Ruis was niet de enige vruchtbaarheidsarts die kinderen verwekte met eigen zaad. Eerder kwam de zaak van Jan Karbaat naar buiten, die vader bleek van tientallen kinderen.

Daarna werden de namen van nog drie artsen bekend, die werkten in Den Bosch, Zwolle en Leiden.