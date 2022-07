Inflatie in Nederland opnieuw wat minder hoog, in Eurozone juist hoger

De inflatie was in juni 9,9 procent. Dat is nog steeds hoog, maar wat minder hoog dan vorige maand. Toen werd er een inflatie gemeten van 10,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Europese rekenmethode.

Het is de derde maand op rij dat de inflatie wat minder hoog is dan de maand daarvoor. De prijsstijging van energie inclusief brandstoffen was wat minder hoog dan vorige maand, blijkt uit de cijfers. Van voeding stegen de prijzen juist wat harder.

Uit cijfers van United Consumers blijkt wel dat afgelopen maand het prijsrecord voor benzine verbroken werd. Op 8 juni was de gemiddeld landelijke adviesprijs voor een liter euro95 2,505 euro. Sindsdien zijn de prijzen weer iets gezakt. Vandaag is de adviesprijs 2,46 euro.

Inflatie eurolanden

In de eurozone steeg de inflatie juist. Gemiddeld stegen de prijzen daar in juni met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is opnieuw een record. In mei was de inflatie in de eurozone nog 8,1.

De hoogste inflatie werd in juni gemeten in Estland (22 procent) en Litouwen (20,5 procent). In Malta was de inflatie relatief het laagst met 6,1 procent.

Nederland komt al maanden hoger uit dan gemiddeld in de eurozone, maar dat verschil wordt wel steeds kleiner. Zo was de inflatie in april in Nederland 11,9 procent en in de eurozone 7,5 procent.

Hoe het komt dat die inflatiepercentages verschillen is niet precies te zeggen, zei hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen eerder, maar mogelijke verklaringen zijn de sterk geliberaliseerde gasmarkt in Nederland en de manier waarop het cijfer berekend wordt. Het CBS neemt voor de inflatieberekening de bedragen in nieuwe energiecontracten mee. Andere landen doen dat niet altijd op dezelfde manier, zei Van Mulligen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoekt momenteel de manier waarop ze de energiecontracten meenemen in de berekening.

Lonen

Gisteren constateerde het Centraal Planbureau in een rapport dat de lasten van de inflatie scheef verdeeld zijn. Zo maakt het bedrijfsleven over het algemeen nog steeds winst, terwijl de koopkracht van veel huishoudens terugvalt.

De onderzoekers suggereerden om eenmalig de lonen te verhogen ten koste van de winst om de lasten te verdelen tussen bedrijven en huishoudens. Wel moet worden voorkomen dat er een loon-prijsspiraal ontstaat, waarbij bedrijven de prijzen verhogen om de lonen te verhogen en daarna de lonen weer omhoog gaan.