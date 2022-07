Etappe 1: kans op regen in Kopenhagen, favorieten beginnen vroeg aan tijdrit

Wie geen tijd of zin heeft om lang voor de televisie te zitten, kan altijd nog in het laatste half uur inschakelen om de ontknoping van een wieleretappe te zien. Maar let op, bij de openingstijdrit van de 109de Tour de France is dat geen optie. "Wees er op tijd bij", zegt verslaggever Han Kock vanuit Kopenhagen. "Je kunt niet alleen het laatste uurtje kijken." "De eerste renner begint om 16.00 uur, zowat alle favorieten rijden in de eerste anderhalf uur. De kans op regen wordt steeds groter naarmate de dag vordert. Daarom zien we alle toppers in het eerst blok. Je weet dus al heel vroeg hoe de favorieten het gedaan hebben." Van bocht naar bocht De tijdrit is 13,2 kilometer lang en kronkelt door het centrum van Kopenhagen. "De televisiekijkers krijgen prachtige plaatjes van de oude stad te zien. Daarin gaat het van bocht naar bocht. Het is gas geven, afremmen, optrekken en weer gas geven. En dat de hele tijd."

Het profiel van de eerste etappe van de Tour - NOS

Dat maakt het geen ideaal parcours voor de krachtpatsers van het peloton. "Filippo Ganna (de wereldkampioen tijdrijden, red.) en de Zwitser Stefan Bissegger houden van lang rechtdoor. Dit parcours is vooral in het voordeel van Wout van Aert. Het lijkt een kolfje naar zijn hand." Gaat het over Van Aert, dan is de naam van Mathieu van der Poel nooit ver weg. Ook in deze Tour niet. "Als Mathieu tegen de tijdritkanonnen rijdt, is hij geen favoriet. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen goede uitslag kan rijden of niet kan winnen." 'Draaien en keren als de besten' "Van Aert heeft net iets meer tijdritvaardigheden en Van der Poel zit niet vaak op die tijdritfiets, maar kan zich er wel toe zetten. Hij formuleert zijn doel voor de tijdrit alleen iets voorzichtiger. Van der Poel wil zo min mogelijk tijd verliezen om later in de week een gooi te doen naar de gele trui." "Voor beiden geldt: dat draaien en keren kunnen zij als de besten." Bekijk hier de starttijden van alle renners. Hieronder in de tabel staan de belangrijkste kanshebbers:

"En vergeet Tadej Pogacar niet", zegt Kock over de topfavoriet voor de eindzege in het rijtje kanshebbers voor de dagzege. "Die kan natuurlijk ook alles." Deens enthousiasme Alle 176 renners kunnen hoe dan ook rekenen op massale steun van het Deense publiek. "Je merkt dat de mensen de Tour leuk vinden, het is echt een groot evenement in dit land", zegt Kock. "Ik kwam oud-renner Rolf Sørensen tegen die vertelde dat hij al twee weken geen vrije dag meer heeft gehad, hij wordt overal gevraagd om aan te schuiven."

Deense avondzon, blije gezichten en tranen van geluk: de Tour kan beginnen - NOS

Zo was het enthousiasme woensdagavond groot tijdens de ploegenpresentatie, waar Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard geëmotioneerd raakte door de mensenmassa in zijn thuisland. Kock: "Dit is een fietsgek land, vergelijkbaar met Nederland. De laatste decennia is hier een behoorlijke fiets- en wielertraditie opgebouwd. De start van de Giro in Boedapest was wat dat betreft iets vreemder, dat is geen fietsland. De organisatie vergelijkt dit een beetje met de start in Utrecht (in 2015, red.)."