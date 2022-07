Peilingwijzer: BBB op 9 tot 13 zetels, even groot als PvdA

In de nieuwste Peilingwijzer is de winst voor de BoerBurgerBeweging verder opgelopen. De partij van Caroline van der Plas staat op 9 tot 13 zetels, tegen 6 tot 10 ruim een maand geleden. In de Tweede Kamer heeft de BBB 1 zetel.

Al sinds de verkiezingen van maart vorig jaar heeft de BBB de stijgende lijn te pakken, en de laatste maanden gaat het steeds sneller. "Dat is niet verrassend, nu het stikstofbeleid sterk speelt", zegt politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer. "De BBB heeft hier een duidelijk kritisch geluid over en weet zich het sterkst met dit thema te verbinden."

De meeste kiezers trekt de BBB van de VVD en van mensen die bij de verkiezingen van vorig jaar niet stemden. Weliswaar zegt volgens I&O Research slechts 5 procent van de VVD-kiezers uit maart 2021 dat ze nu voor de BBB kiezen, maar in absolute aantallen is dat een grotere groep dan de 18 procent van de JA21-kiezers die nu voor de BBB zou kiezen. De partij van Van der Plas trekt ook kiezers die bij de vorige verkiezingen op CDA, PVV of FvD stemden.

'Boerenverstand'

Uit onderzoek van Ipsos/EenVandaag komt naar voren dat het belangrijkste motief om op de BBB te stemmen onvrede met het kabinetsbeleid in het algemeen is. Daarnaast geloven veel mensen in partijleider Van der Plas. Zij "komt op voor gewone mensen", "spreekt duidelijke taal" en "gebruikt boerenverstand". Verder vinden haar aanhangers dat ze het vorige week goed deed in het Kamerdebat over het stikstofbeleid.

Louwerse benadrukt dat de Peilingwijzer een weergave van de huidige stemintenties is, en dat dit nog weinig zegt over de uitslag van komende verkiezingen. Uit recent politicologisch onderzoek naar peilingen in de jaren 1998-2021 blijkt dat de voorspellende waarde van peilingen meestal pas in de laatste weken of maanden voor de verkiezingen groter wordt dan de uitslag van de vorige verkiezingen. De onzekerheid is nog extra groot bij nieuwe partijen als de BBB, waarvan de aanhang zeer sterk kan fluctueren.