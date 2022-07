DNB-president Knot spreekt bij herdenking slavernij, 'gebaar' verwacht

Vanmiddag wordt in Amsterdam het slavernijverleden herdacht en een van de sprekers is Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Eerder dit jaar trok Knot al het boetekleed aan vanwege de rol van DNB bij de Nederlandse slavernij en hij beloofde te zullen komen met "een gebaar dat blijvende waarde heeft". Aangenomen wordt dat hij daar vandaag in zijn toespraak op ingaat. In februari bleek uit onderzoek in opdracht van DNB zelf dat oprichters en bestuurders van de centrale bank in de negentiende eeuw jarenlang intensief betrokken waren bij de slavernij. Knot zei toen dat hij dat "zeer betreurde". Excuses bood hij niet aan, maar hij sloot niet uit dat dat dit jaar alsnog zou gebeuren.

DNB en het slavernijverleden DNB gaf in 2020 opdracht het slavernijverleden van de centrale bank te onderzoeken. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er geen bewijs is voor directe betrokkenheid van DNB als financier van de slavernij. Wel was de bank, die in 1814 werd opgericht, dienstbaar aan de koloniale economie. Bijna 30 procent van de producten die bij DNB werden aangeboden als onderpand voor leningen bestond uit goederen die door totslaafgemaakten werden geproduceerd. Verder had een deel van de oprichters en bestuurders van DNB grote persoonlijke belangen in de slavernij. Zij bedongen hoge compensaties voor de afschaffing van de slavernij. DNB speelde vervolgens een belangrijke rol in de uitbetaling van de compensatietegoeden.

Behalve DNB doen ook andere banken onderzoek naar hun slavernijverleden. ABN Amro bood in april excuses aan voor het aandeel dat voorlopers van de bank hadden in de Nederlandse slavernij. Het onderzoek dat ING laat doen, loopt nog.

Herdenking slavernijverleden bij de NOS Elk jaar wordt op 1 juli herdacht en gevierd dat in 1863 formeel een einde kwam aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Voor het eerst sinds drie jaar is de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam weer met publiek. De NOS doet rechtstreeks verslag van de ceremonie van 13.00 uur tot 14.45 uur op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en op NPO Radio 1. Behalve van Klaas Knot zijn er ook toespraken van minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De avonduitzending om 19.05 uur op NPO 2 komt rechtstreeks vanaf het Keti Koti Festival in het Oosterpark. Daarin is ook een terugblik te zien op de herdenking.

Maureen Koswal is nazaat van totslaafgemaakten die te werk werden gesteld op onder meer plantage Zeezigt in Suriname, waar voormalig DNB-bestuurder Hermanus Insinger belangen in had. De moeder van haar overgrootvader was totslaafgemaakte. "Dat is vier generaties geleden en dus nog vrij recent", zegt Koswal, die al decennialang onderzoek doet naar de geschiedenis van haar voorouders. Samen met Karwan Fatah-Black, historicus slavernijgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en een van de drie onderzoekers van het DNB-rapport, heeft ze in het Stadsarchief van Amsterdam de notulenboeken van plantage Zeezigt bekeken. Daarin staat onder meer beschreven op welke manier Insinger en anderen druk probeerden uit te oefenen op de politiek om de afschaffing van de slavernij te vertragen en zelf hoge compensaties voor hun belangen in de slavernij te krijgen. In deze video bekijken Karwan Fatah-Black en Maureen Koswal samen bewijsstukken die zijn gebruikt in het DNB-onderzoek:

Nazaat totslaafgemaakten vindt excuses DNB 'hard nodig' - NOS