Volleybalvrouwen kansloos tegen Turkije bij weerzien met oud-bondscoach

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de fraaie zege op Japan in de Nations League niet laten volgen door een nieuwe overwinning. In Calgary was Turkije een maat te groot voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger: 0-3 (23-25, 11-25, 21-25).

De eerste set werd een mooie strijd, met een voorsprong van 17-16 voor Nederland, maar was geen voorbode voor de rest van de wedstrijd. Na het nipte verlies van de eerste set ging de tweede kansloos verloren tegen de Turkse ploeg van coach Giovanni Guidetti, die in 2015 en 2016 bondscoach van de Nederlandse vrouwen was.