'Meer wapens naar Oekraïne zullen Russen niet verslaan'

In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is er een derde grote speler: het Westen, oftewel de NAVO-landen. In het begin van de invasie waren deze landen nog terughoudend om escalatie te voorkomen, maar nu biedt het ene na het andere land zich aan om wapens aan Oekraïne te leveren.

En dus is het wachten op de toegezegde wapens uit het Westen. De Kruif: "Dat duurt even, dus wanneer kan Oekraïne die wapens inzetten?" Al zullen ze de Russen er niet mee verslaan, zegt De Kruif. "Het kan wel leiden tot een soort status quo. De Russen kunnen dan niet verder, de Oekraïners kunnen standhouden en gaan onderhandelen."

De aanpak waar Rusland nu voor kiest, is het gebied vernietigen met een enorme vuurkracht. Het probleem van Oekraïne is dat de troepen niet ver kunnen schieten. "Ze komen er niet bij. Ze hebben artillerie nodig om verder te kunnen schieten", zegt De Kruif.

Voor oud-commandant Mart de Kruif bevindt de oorlog in Oekraïne zich inmiddels in een "rare fase". Het gevecht in de Donbas vindt effectief plaats in een gebied zo klein als Drenthe, zegt hij. "En de stad Lysytsjansk is zo klein als Assen. Het is een gevecht met een enorme intensiteit van wapens en troepen", zegt De Kruif. Waarbij de verhouding tussen de Russen en de Oekraïners scheef ligt. "De Russen hebben veel meer wapens, maar Oekraïne is beter georganiseerd."

De bedoeling is dat het huidige budget van zo'n 2,5 miljard per jaar tegen 2030 ongeveer zal zijn verdubbeld. Dit bedrag zal worden verdeeld onder alle NAVO-landen. En de snellereactiemacht zal groeien van 40.000 naar 300.000 troepen.

Bijna alle landen van de NAVO - de organisatie zelf niet - steunen de strijd in Oekraïne actief. Het 'Rusland als grootste dreiging voor het Westen' heeft ervoor gezorgd dat na jaren van bezuinigingen bij het bondgenootschap het roer volledig is omgegooid: de budgetten gaan omhoog, het aantal militairen neemt toe en er komen twee nieuwe lidstaten bij, Zweden en Finland.

Voor adviseur Sak is het einddoel van Oekraïne de complete terugtrekking van de Russische troepen tot waar ze waren vóór 24 februari. Dat noemt hij de eerste fase. "Dan zijn er ook nog delen van Donetsk en Loehansk en het schiereiland de Krim, die internationaal erkend zijn als onderdeel van Oekraïne. Vanuit dat perspectief komt dan voor ons de tweede fase, die diplomatiek of op een andere manier opgelost kan worden. We zijn een soeverein land en we hebben het recht onze toekomst te bepalen."

Maar op de NAVO-top deze week is niet gesproken over de grenzen van Oekraïne. "Daar zit nog behoorlijk wat ruimte", zegt De Kruif. "Oekraïne moet op de lange termijn diplomatiek kijken wat er te halen is, want de NAVO is er niet duidelijk over. Dat kan op termijn ook tot politieke wrijving leiden tussen lidstaten. Want op dat onderwerp gaapt nog een groot gat."