Waterpolosters lopen WK-finale mis, maar zien potentie: 'Dit is pas het begin'

De Nederlandse waterpolosters zijn er niet in geslaagd de finale van de WK te bereiken. Oranje ging in Boedapest in de halve finales met 12-13 onderuit tegen gastland Hongarije. Hongarije neemt het zaterdagavond in de eindstrijd op tegen de Verenigde Staten, de regerend wereld- en olympisch kampioen, en Nederland staat in de strijd om brons tegenover Italië.

Wedstrijd om brons live bij de NOS De strijd om het brons bij de WK waterpolo tussen Nederland en Italië is zaterdag vanaf 14.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Wisselvalligheid kenmerkt de prestaties van de waterpolovrouwen op de grote toernooien de laatste jaren. Op WK-zilver in 2015 en de Europese titel in 2018 volgden bij de laatste twee WK's een teleurstellende zevende en negende plek. Afgelopen zomer op de Olympische Spelen waren de kwartfinales het eindstation door toedoen van Hongarije, dat Tokio verliet met de bronzen medaille. Sterk begin van Oranje In Boedapest begon Oranje sterk aan de wedstrijd. Met treffers van Iris Wolves en Vivian Sevenich profiteerde de jonge ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis optimaal van overtalsituaties.

De Hongaarse Rita Keszthelyi tegenover Sabrina van der Sloot - EPA

In het tweede en derde kwart nam Hongarije het initiatief meer en meer in handen, wat leidde tot een voorsprong van twee punten die lang op het bord bleef staan. De Hongaarsen slaagden er niet in echt door te drukken, tegelijkertijd lukte het Nederland niet het gat te dichten. Met een subtiel boogballetje maakte Simone van de Kraats wel een belangrijk doelpunt vlak voor het einde van het derde kwart, wat Oranje terugbracht tot 10-11. Van de Kraats maakt het verschil bij Oranje In het laatste kwart voerde Nederland de druk op en schoot een ontketende Van de Kraats Oranje langszij. Voor de bevestiging van de gelijkmaker was wel tussenkomst van de VAR nodig, die constateerde dat de bal in zijn geheel - al dan niet deels onder water - over de doellijn was gegaan. Hongarije pakte de voorsprong echter snel terug. In de slotminuten ontworstelde Lola Moolhuijzen zich knap aan haar verdediger. Ze creëerde een grote kans voor zichzelf, maar mikte de bal net over. Ook Vivian Sevenich kon Oranje niet langszij schieten, waardoor de strijd om het brons rest voor Oranje. Bekijk in de carrousel hieronder de interviews met Sabrina van der Sloot, bondscoach Doudesis, keeper Laura Aerts en Nina ten Broek.