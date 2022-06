Mensenrechtenorganisaties willen duidelijkheid over slachtoffers Melilla

Op internet gaan beelden rond van politieagenten die bewapend met wapenstokken en traangas de rennende migranten proberen tegen te houden. In andere video's is te zien hoe tientallen lichamen, sommige bebloed, op de grond liggen, omringd door Marokkaanse agenten. Eén video toont hoe een agent een liggende man met zijn wapenstok een klap geeft.

De Marokkaanse overheid verklaart dat de slachtoffers zijn omgekomen doordat ze van het hek zijn gevallen of in de menigte onder de voet zijn gelopen. Mensenrechtenorganisaties sluiten niet uit dat er doden zijn gevallen door toedoen van de grenspolitie.

Marokkaanse mensenrechtenorganisatie AMDH heeft in een brief aan het Openbaar Ministerie van Marokko gevraagd om daar ook een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen te doen. De organisatie schrijft dat de lichamen van de overledenen al worden begraven voordat er enig onderzoek is gedaan, waardoor nooit duidelijk zal worden wat hun doodsoorzaak was.

De premier kwam later van deze uitspraak terug, "omdat hij de beelden nog niet had gezien". Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen.

Correspondent Samira Jadir over de reactie in Marokko:

"Oppositiepartijen in het parlement hebben om opheldering gevraagd van de minister van Buitenlandse Zaken. Zij willen opening van zaken. Of er een debat gaat plaatsvinden is nog maar de vraag. Ook is er een verklaring ondertekend door verschillende mensenrechtenorganisaties in Marokko. Zij vinden dat er een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Melilla moet komen.

In Marokko komt steeds meer aandacht voor het migratievraagstuk. De positie van vluchtelingen is een ondergeschoven kindje in het publieke debat in Marokko. Marokkaanse burgers ervaren zelf al veel problemen en hun eigen situatie wordt amper belicht, laat staan die van de duizenden vluchtelingen en migranten. Maar er ontwikkelt zich hier een nieuwe discussie. Voorheen hadden mensen nog enig begrip voor de gesloten grenzen van Europa als ik met ze sprak. 'Anders vertrekt iedereen hier.' Nu hoor je toch wel een ander geluid, dat migratie een mensenrecht is. 'En waarom kunnen de Europeanen wel hier komen en wij niet naar hen?'"