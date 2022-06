Meta ziet definitief af van datacenter in Zeewolde

Meta, het moederbedrijf van Facebook, zet een streep door de plannen voor een groot datacenter in Zeewolde. Die plannen stonden sinds eind maart al in de ijskast, toen een meerderheid in de Tweede Kamer het kabinet had opgeroepen om de bouw voorlopig tegen te houden.

Het Rijk bepaalde onlangs dat de grond waar het datacenter moest komen nog niet verkocht wordt aan Zeewolde. Daaruit trekt Meta conclusies. "Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is", zegt het Amerikaanse bedrijf.

Meta zegt nauw met de gemeente en provincie te willen samenwerken "om dit project efficiënt af te sluiten".

Tegenstanders in gemeenteraad

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad van Zeewolde nog in met de komst van het datacenter. Het plan was echter omstreden: zo waren er twijfels over de maatschappelijke opbrengst voor de regio en de duurzaamheid van het center. Inwoners van Zeewolde hielpen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de tegenstanders van het datacenter aan een meerderheid in de raad.