Aangifte tegen OM en politie wegens hack berichtendienst

Advocaat Yehudi Moszkowicz doet aangifte tegen het Openbaar Ministerie en de politie vanwege het hacken van berichtendienst Sky ECC. Volgens hem zijn de opsporingsdiensten illegaal de servers en telefoons van het bedrijf binnengedrongen en hebben ze illegaal getapt. Het OM spreekt dat tegen.

Sky ECC is een van de berichtendiensten die door politie en justitie zijn gekraakt. Het bedrijf leverde telefoons om versleuteld mee te communiceren. Na eerdere hacks van vergelijkbare diensten stapten criminelen volgens de politie massaal over op de toestellen van Sky ECC. Vorig jaar maakte de politie bekend dat ook dit berichtenverkeer maandenlang is meegelezen. In Nederland zouden zo'n 11.000 accounts actief zijn geweest, goed voor 80 miljoen onderschepte berichten.

Meerdere Nederlandse verdachten zijn al veroordeeld op basis van Sky ECC-berichten, vooral in drugszaken. Maar hoe de hack is uitgevoerd, blijft schimmig. Nederland heeft tot dusver altijd volgehouden dat de operatie is uitgevoerd door de Franse autoriteiten, waarna Frankrijk de onderschepte gegevens deelde met Nederland. In Frankrijk geldt de hack als militair staatsgeheim, waardoor geen openheid wordt gegeven over de werkwijze.

'Nederland had actieve rol'

Volgens advocaten blijkt inmiddels dat Nederland een veel actievere rol had dan het OM en de politie doen voorkomen. "Onlangs is een machtiging van een Franse rechter boven water gekomen, waarin staat dat de recherche en technici in Nederland de interceptietool hebben ontwikkeld", zegt Moszkowicz, die meerdere zaken rond Sky ECC-berichten onder zijn hoede heeft. "Frankrijk heeft Nederlandse techneuten gevraagd om te helpen, de server in beslag te nemen en te kopiëren. De berichten zijn ook in Nederland uitgelezen en bewaard."

Daarmee heeft Nederland zich volgens hem schuldig gemaakt aan computervredebreuk en illegaal tappen. Hij doet aangifte tegen het OM, tegen de officieren van justitie die bij het Sky ECC-onderzoek betrokken zijn, tegen het hoofd van de landelijke recherche Andy Kraag en tegen diens rechercheurs en technici.

OM vol vertrouwen

"Eerst is er inbreuk gemaakt op de server en tienduizenden telefoons", zegt Moszkowicz: "Door vervolgens berichten live mee te lezen, is er illegaal getapt." Volgens de advocaat was er wel een officiële samenwerking tussen Franse en Nederlandse opsporingsdiensten, maar kwam die er pas nadat Sky ECC al was geïnfiltreerd.

Het Openbaar Ministerie zegt dat alle advocaten met Sky ECC-zaken uitgebreid uitleg hebben gekregen over de manier waarop de berichten zijn verkregen. "Het OM ziet de aangifte vol vertrouwen tegemoet", aldus een woordvoerder.

Onenigheid

In de rechtszaal leidt de hack van Sky ECC tot veel onenigheid tussen advocaten en het OM. Ook buiten Nederland is er discussie. Zo stelde de rechtbank in België vandaag de vonnissen in enkele grote zaken rond Sky ECC-berichten uit. Volgens de rechters moet er eerst meer duidelijkheid komen over hoe de politie de chatberichten in handen kreeg en of bijvoorbeeld ook Franse tapbevelen zijn.

Ook rond een eerder opgerolde berichtendienst, EncroChat, woedt tot op de dag van vandaag strijd in de rechtszaal of de berichten rechtmatig zijn verkregen. Tot nu toe oordelen rechters dat de berichten als bewijs gebruikt mogen worden.