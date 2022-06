Bol loopt Diamond League-record op 400 meter horden vlak voor WK atletiek

Femke Bol heeft bij Diamond League-wedstrijden in Stockholm haar snelste tijd van dit seizoen gelopen op de 400 meter horden.

Haar winnende tijd van van 52,27 was een Diamond League-record en haar tweede tijd ooit, na haar Europees record van 52,03 bij de Olympische Spelen in Tokio. De Amersfoortse gaat daarmee vol vertrouwen en - dit jaar - ongeslagen naar de WK atletiek.

Ook Lieke Klaver was op dreef in Zweden. Klaver moest op de 400 meter alleen haar meerdere erkennen in de Poolse Anna Kielbasinska (50,60). In 50,96 werd Klaver tweede voor de Britse Ama Pipi (51,80). De tweede Nederlandse, Eveline Saalberg, eindigde als vierde in 52,92.

Overmacht

De 22-jarige Bol won haar race met overmacht. Ze begon snel en met ruime voorsprong kwam ze het laatste rechte stuk op. Bol toucheerde bijna de laatste horde, maar bleef de Jamaicaanse Rushell Clayton (53,90) en de Oekraïense Anna Ryzjykova (54,33) ruim voor.

Bol was een tiende sneller dan afgelopen jaar, toen ze op deze baan een Nederlands record liep. Het was Bols elfde Diamond League-zege en de derde van dit seizoen. Alleen Sydney McLaughlin was dit jaar sneller. Zij liep zaterdag met 51,41 een wereldrecord.

De WK beginnen op 15 juli en zijn in Eugene in de Verenigde Staten.