Man op tractor niet meer verdacht van poging doodslag bij blokkade A37

De 23-jarige man uit Hoogeveen die gisteravond met een tractor op een politieauto zou zijn ingereden, wordt niet meer verdacht van poging tot doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

De man is aan het eind van de middag vrijgelaten. Hij wordt wel nog verdacht van bedreiging en het veroorzaken van gevaar op de weg, maar de officier van justitie heeft niet kunnen vaststellen dat de actie een poging tot doodslag was, zoals de verdenking aanvankelijk was.

Blokkade

Tijdens de boerenprotesten blokkeerden boeren gisteren enige tijd de A37 van Emmen naar Hoogeveen. Een van de tractoren reed toen in op een politieauto. De agenten deden aangifte. Een groep van dertig tot vijftig personen probeerde de aanhouding van de bestuurder van de tractor tegen te houden, zegt de politie.

Behalve de 23-jarige man uit Hoogeveen werd ook een 49-jarige man uit Emmen opgepakt, schrijft RTV Drenthe. Hij werd volgens de regionale omroep aangehouden omdat hij een politiebevel negeerde en omdat hij onder invloed reed.