Britse grand prix staat vooralsnog in teken veelbesproken schoonvader Verstappen

De Braziliaan is de gebeten hond. De tekst waarmee hij op sociale media probeert uit te leggen dat hij er niets kwaads mee beoogde, is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

De reactie van de Formule 1-wereld was snel en helder: in de koningsklasse van de autosport is geen plaats voor dergelijke taal. Dat Piquet zijn uitspraken vorig jaar al deed en dat er nu slechts sprake is van het opwarmen van oude citaten, doet er niet toe.

"Wat ik heb gezegd was ondoordacht en ik verdedig het niet. Maar de gebruikte term wordt in het Braziliaans-Portugees op grote schaal in de omgangstaal gebruikt als synoniem voor 'kerel' of 'persoon'", liet Piquet weten.

Maar in Silverstone gaat het deze Formule 1-week vooral om een andere kwestie: racisme. Aanleiding daarvoor zijn pikante uitlatingen van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De Braziliaan noemde tijdens een terugblik op de Silverstone-clash Hamilton neerbuigend een 'neguinho'. Dat is letterlijk vertaald 'zwartje'.

"Piquet wordt nu neergezet als racist, maar dat is hij absoluut niet", verzekert Verstappen. "Ik ken hem natuurlijk vrij goed, heb veel tijd met hem doorgebracht en weet zeker dat hij het niet zo naar heeft bedoeld. Het is een heel aardige, lieve man. Hij had gewoon dat woord beter niet kunnen gebruiken."

Goed voorbereid op de gevoelige materie neemt hij afstand van de omstreden woordkeus. "Het is niet correct om dit soort dingen te zeggen. Ik veroordeel het en daar staan alle Formule 1-coureurs achter. We zijn allemaal tegen racisme. En dit speelt natuurlijk niet alleen in onze sport, maar in de hele wereld."

De Piquet-affaire raakt indirect Verstappen, omdat Nelson zijn schoonvader is. En dus wordt de 24-jarige Nederlander in Engeland onderworpen aan een vragenvuur.

"Ik snap niet waarom media dit soort mensen een podium geven. Als we willen groeien als sport, moeten we jongeren een representatief beeld voorschotelen van wat we willen zijn en de richting die we willen inslaan. En dus niet die oude, irrelevante stemmen uit het verleden. Zij doen er niet toe."

Lewis Hamilton is feller van toon. De zevenvoudig kampioen, al zijn hele leven doelwit van racistische opmerkingen en discriminatie, is de verwensingen beu en wil er paal en perk aan stellen.

Hamilton zegt dankbaar te zijn voor alle positieve reacties. "De steun was overweldigend. Als sport zijn we unaniem, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dat blijkt maar weer. En aan lege woorden hebben we niks. Ik blijf pushen voor diversiteit, gelijke kansen en alle andere zaken die ik belangrijk vind."

Aan Piquet wil Hamilton niet te veel woorden vuilmaken. "Het gaat me niet om het individu. Het is meer het grote plaatje. Genoeg is genoeg. We moeten ingrijpen. Mensen samenbrengen om discriminatie en agressie te bestrijden. De wereld heeft volgens mij positieve geluiden nodig. Als je niks positiefs te melden hebt, hou dan je mond. En laten we in ieder geval zorgen dat we zulke mensen geen podium geven. Je weet wat je dan krijgt."

Piquet Verbannen

Piquet moet op de blaren zitten: de 69-jarige Braziliaan wordt verbannen uit de Formule 1-paddock. Verstappen heeft daar moeite mee. "Iemand uitsluiten is niet de manier. Een drievoudig kampioen moet je niet de toegang ontzeggen. Het helpt ook helemaal niet. Je kunt beter met elkaar praten. Dan is het misschien heel simpel op te lossen door sorry te zeggen."