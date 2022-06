Veel ouderen hebben geen zin in wéér een coronaprik

De zorgen om de toenemende coronabesmettingen stijgen. Per dag komen er gemiddeld 69 mensen met corona in het ziekenhuis terecht. Zoals verwacht zijn dat vooral 60-plussers, terwijl er juist voor hen een extra boosterprik beschikbaar is. Maar de ouderen komen nauwelijks opdagen: nog geen derde (29 procent) van de 60- tot 70-jarigen heeft de herhaalprik gehad.

Om het aantal ziekenhuisopnames onder ouderen terug te dringen, is er sinds maart een vierde vaccinatie beschikbaar: de tweede booster- of herhaalprik. "In januari waren er nog veel mensen die wilden prikken, maar in de maanden daarna nam de drukte af", zegt Derk Moor, woordvoerder van GGD Fryslân.

Bij de GGD-priklocatie in Leeuwarden denken ze dat de coronapandemie qua aandacht een beetje is weggezakt. "Door de oorlog in Oekraïne en het afschaffen van de maatregelen, zijn mensen met andere dingen bezig", zegt Moor.

Personeelstekort

In Friesland zijn ze niet de enigen met een lage opkomst voor de herhaalprik. Het enthousiasme loopt overal sinds januari terug. "En dat terwijl de coronapatiënten die bij ons binnenkomen, vooral ouderen zijn", zegt Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC in Rotterdam.

"Die herhaalprik zorgt ervoor dat je een stuk minder ziek wordt van covid-19, waardoor een ziekenhuisopname voorkomen kan worden. Voor ouderen is het daarom erg belangrijk om deze prik te halen. Daarmee helpen ouderen niet alleen zichzelf, maar verlichten ze ook de druk op de zorg", zegt Van den Toorn. ''We hebben in de zorg al een tijdje een personeelstekort. Als er nu veel coronapatiënten binnenkomen, gaat dit tekort alleen maar groter worden."

Het RIVM meldt dat de kans op ziekenhuisopname voor 60-plussers met een eerste boosterprik anderhalf keer kleiner is als zij een herhaalprik hebben gekregen. Maar Renée Cazemier (62) heeft de herhaalprik nog niet gehaald. "Voor nu voelt het niet nodig."