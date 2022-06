Cruiseschip met plek voor 1200 asielzoekers komt naar Velsen-Noord

Velsen-Noord krijgt vanaf 1 augustus een cruiseschip met plaats voor 1200 asielzoekers. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen vanmiddag besloten, meldt NH Nieuws.

Het schip zou voor een periode van zes maanden aan de VOB-kade komen te liggen. Opvallend genoeg zegt de eigenaar van het schip, de Tallink Grupp, tegen de regionale omroep nog van niets te weten.

De komst van het cruiseschip stuit op verzet in het dorp. Maandagavond liepen tientallen mensen mee in een protestmars. Bij een inspraakavond waren meer dan 200 bezorgde inwoners.

Tegenstanders vinden dat Velsen-Noord, een dorp met 5000 mensen, te klein is voor de komst van de boot met 1200 mensen. Het is voor de dorpelingen een optelsom, stelt de regionale omroep. Inwoners vrezen voor overlast en wijzen erop dat het dorp ook al kampt met de problemen rond Tata Steel, kaalslag in het openbaar vervoer en stille armoede.

Garantie

In een raadsvergadering gaf burgemeester Frank Dales (D66) gisteren de garantie dat het schip weg moet bij aanhoudende problemen. Ook wil hij onderzoeken of het schip aangesloten kan worden op walstroom zodat er minder geluidsoverlast is.

Daarnaast beloofde de burgemeester om voorrang vanuit Den Haag te vragen bij prangende kwesties in Velsen-Noord.