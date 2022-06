Een van ontsnapte tbs'ers opgepakt in Den Haag

Een van de twee tbs'ers die vorige week ontsnapten uit de Pompekliniek in Nijmegen is opgepakt. Het gaat om de 24-jarige Luciano D.

Hij werd rond 18.15 uur opgepakt aan het eind van de A12 in Den Haag door medewerkers van FastNL, een speciaal team voor de opsporing van voortvluchtige verdachten, en de DSI, de Dienst Speciale Interventies. Daarbij werd ook een helikopter gebruikt, meldt het Openbaar Ministerie. Op beelden is te zien hoe hij geblinddoekt op de grond zit bij een pompstation.

De 24-jarige Luciano D. is een geharde crimineel. Hij was betrokken bij zware misdrijven zoals gewelddadige overvallen. D. zat in de Pompekliniek nadat hij voor een overval uit 2017 was veroordeeld tot vijf jaar cel met tbs. In dat jaar stond hij als als jongste crimineel ooit op de Nationale Opsporingslijst. Hij wist in het verleden al vaker te ontsnappen.

Windster

D. ontsnapte vorige week dinsdagavond samen met Sherwin Windster (27), nadat een of meer handlangers met een slijptol een gat hadden gemaakt in het hek van de psychiatrische kliniek. Windster is nog altijd spoorloos. Hij werd in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een dode viel.