Pattinama-Kerkhove laat nummer een van de wereld zweten, maar verliest wel

Swiatek behield met enige moeite haar service in de zevende game en pakte vervolgens het initiatief. Met een forehand-winner brak ze Pattinama-Kerkhove en was de stand gelijk. De daaropvolgende twee games waren ook voor Swiatek.

De mondiale nummer 138 plaatste bij 1-1 de eerste break en liep vervolgens uit naar een 4-2 voorsprong, waardoor een verrassing in de eerste set in de maak leek.

Pattinama-Kerkhove, als lucky loser toegevoegd aan het hoofdtoernooi en in de eerste ronde te sterk voor Sonay Kartal, begon ijzersterk aan haar partij tegen de matig spelende Swiatek.

Lesley Pattinama-Kerkhove kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van Wimbledon. De Nederlandse tennisster verloor in de tweede ronde eervol met 4-6, 6-4, 3-6 van Iga Swiatek, de nummer een van de wereld en kersvers Roland Garros-kampioene.

De 30-jarige Pattinama-Kerkhove liet zich door het setverlies niet van de wijs brengen. Sterker, ze plaatste een break in de zevende game en serveerde vervolgens voor een 5-3 voorsprong.

Swiatek kreeg na een dubbele fout van Pattinama-Kerkhove bij 30-30 een breekkans, maar de Nederlandse overleefde wonderwel en pakte na een onnodige fout van de Poolse alsnog de game.

Afzwaaier

Bij 5-4 mocht Pattinama-Kerkhove voor de set serveren. Swiatek pakte de eerste twee punten, maar kon niet doordrukken. Bij 40-30 benutte de Zeeuwse haar eerste setpunt na een van de vele afzwaaiers van Swiatek.

In de beslissende derde set verliepen de servicegames van Swiatek makkelijker dan die van Pattinama-Kerkhove. Dat resulteerde in de vierde game in een break, met een 3-1 voorsprong voor de Poolse als gevolg.

Daarna was het verzet van de dappere Pattinama-Kerkhove gebroken en boekte Swiatek haar 37ste zege op rij.