Eerste Joint Strike Fighters landen op vliegbasis Volkel

De eerste vier F-35's ofwel Joint Strike Fighters zijn vanmiddag vanuit Leeuwarden aangekomen op de vliegbasis in het Brabantse Volkel. Daarmee zijn er nu twee Nederlandse locaties de thuisbasis voor de JSF.

Onder het toeziend oog van tientallen vliegtuigspotters en liefhebbers vlogen de F-35's om 15.45 uur over de vliegbasis. Zo'n tien minuten later landden ze. De komende tijd komen er nog meer F-35's naar Volkel.

De luchtmacht beschikt inmiddels over 25 van deze gevechtsvliegtuigen, ongeveer de helft van de totale bestelling bij de Amerikaanse bouwer. Van deze 25 zijn er nog zeven in de Verenigde Staten. Volkel heeft er nu dus vier, Leeuwarden veertien.

De F-35 is de modernere opvolger van de F-16. "Ik heb nog maar heel weinig metertjes en knopjes in het toestel zitten", zegt een van de vliegers tegen Omroep Brabant. "Het is eigenlijk één groot soort touchscreen waarmee ik kan praten met het vliegtuig. Het is alsof je van een gewone auto overstapt naar een Tesla."

Demonstratie

Niet iedereen is blij met de komst van de F-35's. Vanochtend was er nog een demonstratie bij de vliegbasis in Volkel, zegt een verslaggever van de regionale omroep. Demonstranten zijn bang voor geluidsoverlast en de impact op het klimaat.