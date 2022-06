Van Rijthoven traint al met toppers en heeft 'stoute droom' op Wimbledon

Tim van Rijthoven in de derde ronde van Wimbledon. Iets wat een paar weken geleden voor onmogelijk werd gehouden, is inmiddels realiteit. Vandaag trainde hij samen met wereldtopper Carlos Alcaraz, die in zijn spel wat op Van Rijthovens tegenstander van vrijdag lijkt: Nikoloz Basilashvili.

"Een hele leuke jongen, Alcaraz. Ook buiten de baan." Van Rijthoven went snel aan zijn nieuwe status in het internationale toptennis. Hij veranderde na zijn titel in Rosmalen van een betrekkelijk anonieme speler tot een die vol in de schijnwerpers staat. En die dus al traint met een van de beste tennissers van de wereld. Alcaraz staat zevende op de wereldranglijst, maar wordt gezien als toekomstig nummer een.

Dat hij juist met Alcaraz wilde sparren, komt door de speelstijl van de Spanjaard, vertelt Van Rijthoven. "Ik was heel blij dat ik met hem kon trainen, want hij is net als Basilashvili een hardhitter. Ik kreeg vandaag dus vergelijkbare ballen."

Kansen

Dat zijn Georgische opponent een dergelijke speelstijl heeft, zint Van Rijthoven wel. "Het is iemand die speelt met veel risico. Dat betekent dat ik vast een aantal winners om m'n oren ga krijgen, maar ook dat hij foutjes zal maken. Daar liggen dus kansen."

Gezien zijn stabiele spel tegen de Amerikaan Reilly Opelka in de vorige ronde lijkt dat een terechte conclusie. Ook toen bleef Van Rijthoven rustig en wachtte hij in de rally geduldig op zwakkere slagen van zijn tegenstander. Toch verwacht hij een zware wedstrijd tegen Basilashvili.