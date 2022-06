Complotdenkers krijgen celstraf voor doodsbedreiging en opruiing

Complotdenkers Wouter R. (54) en Joost K. (44) krijgen een celstraf voor het uiten van (doods)bedreigingen aan het adres van onder anderen Jaap van Dissel, Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Joost K. is veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, en Wouter R. krijgt achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk.

Een derde verdachte, Hans van M. (57), is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, die hij al in voorarrest heeft uitgezeten, en een taakstraf van honderd uur.

De gemeente Bodegraven had aangifte gedaan tegen de mannen. Ze stonden terecht voor het verspreiden van verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven en het opruien van hun volgers.

Ze deden dit onder meer via het online programma van R., dat werd verspreid via sociale media. De internetuitzendingen leverden de verdachten 111.000 euro aan donaties op.

'Pedofiel en kindermoordenaar'

RIVM-directeur Jaap van Dissel werd veelvuldig bedreigd in de filmpjes. In de rechtszaal werd een video getoond waarin R. in zijn auto een fietsende Van Dissel achtervolgt en hem een pedofiel en kindermoordenaar noemt. In een andere video maakten K. en R. Van Dissels privéadres bekend en riepen ze hun volgers op om hem voor zijn verjaardag stenen cadeau te geven.

Als gevolg van deze bedreigingen staat Van Dissel 24 uur per dag onder bewaking. In een slachtofferverklaring, die bij een eerdere rechtszaak werd voorgedragen door een vertegenwoordiger van het RIVM, stelde Van Dissel dat zijn leven volledig op zijn kop staat.

Bodegraven

Bedreigingen waren ook gericht aan het adres van verschillende Bodegravenaren, onder wie een huisarts en een wetenschapper. De complotdenkers geloven dat er in de jaren 80 een serie satanische kindermoorden heeft plaatsgevonden in de gemeente.

Begin vorig jaar legden aanhangers van de complotdenkers daarom bloemen neer op een begraafplaats in Bodegraven, op kindergraven. Nabestaanden werden geconfronteerd met briefjes over satanisch misbruik. De gemeente heeft toen een noodverordening afgekondigd om complotdenkers van de begraafplaats te weren.

Joost K. is opgegroeid in Bodegraven en beweert herinneringen te hebben van gruwelijke kindermoorden en seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie noemt deze beschuldigingen bizar en eiste eerder dat hij zich moet laten behandelen in een psychiatrische kliniek. De rechtbank legde hem dat niet op.

Wouter R. was vorig jaar in een andere zaak ook al veroordeeld tot negen maanden cel voor opruiing. De man, die zich trainer en coach noemt, verspreidde meerdere complottheorieën in zijn online programma. Hij nodigde Joost K. vaak uit in zijn video's om te praten over het vermeende misbruik in Bodegraven.