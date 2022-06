Staghouwer wil gesprek met boeren, Van der Wal terug op ministerie

Minister Staghouwer van Landbouw wil volgende week een gesprek organiseren met boerenorganisaties. Die organisaties moeten dan wel de aard van de protestacties van deze week afkeuren, zegt het ministerie van Landbouw.

Minister Staghouwer is de eerste gesprekspartner, omdat de inzet een gesprek over de toekomst van de landbouw is. Hij wil de komende weken aan de agrarische sector duidelijk maken wat het kabinet te bieden heeft en hoe dat in de praktijk gaat uitpakken.

Het is nog niet zeker of ook minister Van der Wal bij het gesprek zal zijn. Zij is weer op het ministerie aan het werk na de rellen bij haar woning, waardoor zij even thuis bleef. Boeren braken door een politieblokkade, vernielden een politieauto en leegden een giertank.