Feyenoord moet technisch directeur Arnesen voorlopig missen om gezondheidsredenen

Feyenoord moet het uitgerekend in de zomerse transferperiode stellen zonder technisch directeur Frank Arnesen. De Deen legt de komende tijd zijn taken om gezondheidsredenen neer. Hoe lang Arnesen uit de roulatie is, is niet duidelijk.

"De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren", zegt algemeen directeur Dennis te Kloese op de clubwebsite. Details over de gezondheidssituatie van Arnesen zijn niet bekendgemaakt.

"Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen", aldus Te Kloese.

Malacia naar United?

Feyenoord staat op het punt international Tyrell Malacia te verkopen, naar alle waarschijnlijkheid aan het Manchester United van Erik ten Hag. Daarnaast zou Feyenoord serieuze interesse hebben in AZ-middenvelder Mohamed Taabouni en de Italiaanse aanvaller Wilfried Gnonto.