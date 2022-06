Honderd bedrijven geven personeel vrij op 1 juli: 'Keti Koti is belangrijk'

Speciale uitzendingen bij de NOS

De NOS besteedt morgen op verschillende platforms aandacht aan de herdenking van de slavernij en de viering van het afschaffen ervan. Herdacht wordt dat in 1863 formeel een einde kwam aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen.

De uitzending op NPO 1, gepresenteerd door Simone Weimans, duurt van 13.00 tot 14.30 uur. Op NPO Radio 1 is er ook een speciale uitzending, gepresenteerd door Saïda Maggé.

In de avond, van 19.05 tot 19.46 uur, is er op NPO 1 een uitzending vanaf het Keti Koti Festival, in het Amsterdamse Oosterpark. Malou Petter doet verslag van de festiviteiten en Simone Weimans presenteert de uitzending, met daarin ook een terugblik op de belangrijkste momenten uit de herdenking van eerder op de dag.