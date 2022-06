Faulkner wint proloog Giro Donne, Van Vleuten zevende: 'Goede start'

Brand was op de zesde plaats de beste Nederlandse. Annemiek van Vleuten, de favoriete voor de eindzege, werd zevende. Tot haar eigen tevredenheid.

De 29-jarige Faulkner won eerder deze maand al de tijdrit in de Ronde van Zwitserland, maar moest op de slotdag de eindzege net aan Lucinda Brand laten. Dit keer racete ze met een gemiddelde snelheid van ruim 49 kilometer per uur naar de winst. Georgia Baker werd tweede op vier seconden.

Kristen Faulkner heeft de proloog van de Giro Donne op haar naam geschreven. De Amerikaanse renster van BikeExchange was op het korte parcours in Cagliari (4,7 kilometer) de snelste.

Giro Donne bij de NOS

De Giro Donne is van donderdag 30 juni tot en met zondag 10 juli in samenvatting te zien en te volgen bij de NOS. Van iedere etappe zullen op NOS.nl en in de NOS-app de hoogtepunten worden getoond bij de berichtgeving.