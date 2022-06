Voetbalster Pickett, geboren zonder linkeronderarm, debuteert voor Team USA

In 2019 werd Pickett een wereldwijd bekend gezicht, toen een foto van haar en een tweejarig jongetje dat ook een hand mist viraal ging op sociale media. Het gaf de voetbalster de kans om zich voor een groot publiek in te zetten voor meer maatschappelijk bewustzijn voor mensen met een 'limb difference'.

Pickett speelde met de nationale ploeg negentig minuten mee in een oefenwedstrijd tegen Colombia, die met 2-0 werd gewonnen. Na het duel kreeg de verdediger complimenten van de bondscoach.

Carson Pickett, die werd geboren zonder linkeronderarm, heeft woensdag haar debuut gemaakt voor het Amerikaanse voetbalelftal. De 28-jarige speelster van North Carolina Courage zet zich al jaren in voor mensen die een ledemaat (deels) moeten missen. Ze is de eerste voetballer met een lichamelijke beperking die Team USA heeft gehaald.

Born with a limb difference, Carson Pickett achieves USWNT dream https://t.co/4HRx1h8Mah pic.twitter.com/2hYuFuIacb

Die foto bracht dus veel in beweging voor Pickett. Zo ook een samenwerking met Nike, waarmee ze een voetbalschoen met klittenband ontwierp en uitbracht voor mensen met één hand.

"Ik heb de kans om impact te hebben op heel veel mensen", vertelde Pickett in een interview. "Van mijn ouders moet ik het platform dat God mij biedt goed gebruiken, Ik kan mijn arm inzetten voor iets groters dan mijzelf. Ik wil een positieve invloed hebben op kinderen en mensen die soms geen uitweg zien."

Wereldkampioen Castro

Hoewel Picketts debuut voor Amerika natuurlijk iets bijzonders is, zijn er meer spelers met een soortgelijke lichamelijke beperking geweest, die op hoog niveau voetbalden. Sportgeschiedenis.nl wees op het verhaal van de Uruguayaan Héctor Castro, die op zijn dertiende zijn rechterarm verloor door een ongeluk.

Hij won ongeveer alles wat er te winnen viel. In 1926 won Castro de Copa América en in 1928 een gouden plak op de Olympische Spelen. Twee jaar later werd hij met Uruguay wereldkampioen op het eerste WK ooit.