Wetsvoorstel aangenomen tegen witwassen in Europese cryptosector

Het wordt in Europa moeilijker voor criminelen om misbruik te maken van cryptomunten. Het Europees Parlement en de lidstaten werden het gisteravond eens over een wetsvoorstel dat onder meer witwassen via cryptomunten tegen moet gaan. Door de nieuwe wet moet er meer informatie beschikbaar zijn bij transacties.

Vorig jaar werden er miljarden euro's in de cryptosector witgewassen en werden mensen voor miljarden euro's opgelicht. De nieuwe wet zorgt ervoor dat dienstverleners in de cryptosector meer informatie moeten verzamelen over transacties en die ook toegankelijk maken.

Op die manier zijn transacties beter te traceren. Zo kunnen autoriteiten mogelijke criminele geldstromen beter in kaart brengen.

Hard nodig

Vandaag wordt er nog een ander wetsvoorstel besproken dat de Europese cryptosector moet gaan reguleren. Als er daarover ook een akkoord komt, moeten diensterverleners hun bedrijfsstructuur op orde brengen, informatie publiceren over hun financiële positie en zorgen dat hun IT-systemen bestand zijn tegen cyberaanvallen.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) heeft namens de sociaaldemocraten over beide wetsvoorstellen onderhandeld. Volgens hen zijn beide hard nodig.

"De sector is volwassen geworden en wordt met deze wetten ook als zodanig behandeld", zegt Tang. "De klant mag niet de dupe worden van cryptocriminelen, slecht opgezette crypto-projecten of houtje-touwtje IT-systemen. Deze wetten zijn een gamechanger voor de Europese investeerder."