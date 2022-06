Turnfamilie Wevers op eigen benen verder; profploeg in de Achterhoek

De turnsters hebben vandaag de leiding van turnbond KNGU en het topsportcentrum van de bond in Heerenveen op de hoogte gebracht van hun vertrek naar de Achterhoek. Vincent Wevers hervat in augustus in Varsseveld zijn werkzaamheden als turntrainer. Hij stond in oktober vorig jaar voor het laatst als trainer in de turnhal.

Het drietal vormt met de kersverse nationaal kampioene Naomi Visser en de talentvolle Sara van Disseldorp een professionele ploeg, die gaat werken onder de vlag van Top Turnacademie Achterhoek (TTA). Het nieuwe team start in augustus in Varsseveld.

"In Varsseveld is een mooie situatie gecreëerd, waarin turnsters op topniveau de faciliteiten krijgen die ze nodig hebben en waar ik tegelijkertijd mijn kennis aan talentvolle coaches kan overdragen", aldus de coach.

Onlangs is de coach vrijgesproken door de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, maar er loopt nog wel een hoger beroep in zijn zaak. "Vanaf mijn vrijspraak op 2 mei in de tuchtzaak bij het ISR kon ik weer vooruit gaan kijken. Ik ben blij dat ik bij Top Turnacademie Achterhoek nu de kans krijg weer met mijn vak bezig te zijn", zegt hij over de kans zijn eigen team op te zetten.

De coach van het jaar in 2016, toen zijn dochter en pupil Sanne in Rio de Janeiro de olympische titel op balk veroverde, moest eind december bij de KNGU vertrekken. Zijn contract bij de nationale ploeg werd door de bond niet verlengd, omdat Wevers (net als andere topcoaches) beticht werd van grensoverschrijdend gedrag in het verleden.

Wevers begeleidt Naomi Visser sinds 2017, Sara van Disseldorp volgde hij vooral van afstand. "Ik heb Naomi binnen zien komen als jeugdig talent. De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in haar ontwikkeling als turnster, maar ook als volwassen sporter en mens. Ik ben blij dat we dat proces bij TTA kunnen voortzetten. We waren nog volop in ontwikkeling en Sara van Disseldorp sluit daar heel mooi bij aan. Ik zie veel talent in haar en ze is bovenal een mooie persoonlijkheid", aldus Wevers.

Parijs 2024?

De twee dochters van de trainer sluiten ook aan, hoewel nog niet duidelijk is wat hun bedoelingen exact zijn. Over twee jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. "Wat ik echt sterk vind aan dit project is dat we zelf de regie hebben gepakt om onze route weer uit te stippelen. Ik houd er niet van om afhankelijk te zijn van allerlei mensen en systemen. Ik hoop dat ik mijn lijf gereed heb in augustus om dan weer stap voor stap te beginnen. Parijs is nog ver", zegt Lieke Wevers over haar ambitie.

Zus Sanne, die deze week bekendmaakte voorlopig geen deel meer uit te maken van de nationale selectie wegens een conflict met teamgenoot Vera van Pol, wil in eerste instantie vooral het plezier in de turnsport terugvinden. "Hier zijn allemaal mensen die heel erg de hoop en energie hebben iets bijzonders neer te zetten. Dat is heel positief."

